Mutmaßlich Spionage der Chinesen Absage wegen Ballon-Affäre – US-Außenminister Blinken reist nicht nach Peking

Die Streitkräfte informierten umgehend US-Präsident Joe Biden. Verteidigungsminister Lloyd Austin berief auf Reisen in den Philippinen seine Generäle zusammen, um das Vorgehen zu beraten. Aus Vorsicht stellte der „Logan International Airport“ in Billings Starts und Landungen vorübergehend ein. Der „Joint Chiefs of Staff“, General Mark Milley, riet davon ab, den Spionageballon vom Himmel zu holen. Das Risiko von Schaden durch auf die Erde fallende Trümmer des Ballons sei zu groß.