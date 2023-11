Bescheidene Erwartungen an Gipfel „Die Chinesen haben praktisch die Kommunikationskanäle verschlossen“

Die anhaltenden Differenzen über Taiwan sind aus Sicht von Analysten wie Jude Blanchette von der Washingtoner Denkfabrik „Center for Strategic and International Studies“ ein Grund für die geringen Erwartungen an das Treffen am Rande des APEC-Gipfels. „Peking sieht nicht viel Spielraum, seinen Kurs in den bilateralen Beziehungen zu ändern.“