Mutmaßlicher Spionageballon über den USA Spionage-Verdacht: US-Außenminister Blinken verschiebt China-Reise

Das US-Militär hatte am Mittwoch einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Der Ballon sei über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. In Montana werden auf dem Luftwaffenstützpunkt Malmstrom unter anderem Atomraketen gelagert. Nach der Entdeckung des Ballons habe die Regierung umgehend Maßnahmen ergriffen, um die Preisgabe von sensiblen Informationen zu verhindern, sagte Pentagonsprecher Pat Ryder.