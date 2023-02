Nach Terrorwarnung Türkei bestellt auch deutschen Botschafter ein

Die Regierung in Ankara hat nach den jüngsten Terrorwarnungen in der Türkei neben den diplomatischen Vertretern der USA, der Niederlande, Schwedens, der Schweiz, Großbritanniens, Belgiens, Frankreichs und Italiens auch den deutschen Botschafter in das Außenministerium in Ankara geladen, hieß es aus diplomatischen Quellen in der Nacht zu Freitag.