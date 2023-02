Trockene Alkoholiker berichten in Viersen „Ich habe nie geglaubt, dass man es so weit kommen lassen kann“

Die Bühnenlichter gehen aus, trotzdem bleiben rund 200 Schüler gespannt im großen Saal des Clara-Schumann-Gymnasiums in Dülken sitzen. Sie haben sich soeben das Theaterstück des Niederrheintheaters „Bis ans Limit“ angesehen. Das Stück behandelt die Themen Alkoholmissbrauch, Sucht und Entzug. Nun haben sie im Rahmen einer Nachbesprechung die Möglichkeit, mit Uli Verlinden (61) und Melanie (49) zu sprechen. Die beiden möchten die Jugendlichen aufklären und sensibilisieren. „Alkoholismus ist eine lebenslängliche Krankheit. Schon die kleinste Menge Alkohol kann einen Rückfall in die Sucht einleiten“, erklärt Uli Verlinden den Jugendlichen. Der 61-Jährige ist seit 15 Jahren trocken, leitet eine Suchtselbsthilfe-Gruppe in Dülken. Er weiß: „Den Entschluss mit dem Trinken aufzuhören, kann der Betroffene nur selbst fassen.“