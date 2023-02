Subventionen überall Geld fällt nicht vom Himmel

Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act ein 370 Milliarden Dollar schweres Subventionsprogramm aufgelegt. Vor allem Firmen, die Elektroautos, Windturbinen und Solarzellen in den USA produzieren, sollen finanziell massiv unterstützt werden. Die EU steigt nun in den Subventionswettlauf ein und plant eine Lockerung der EU-Beihilferegeln, damit die Mitgliedsstaaten ihrerseits Unternehmen großzügiger mitfördern können. Die eigentlich strengen EU-Regeln für staatliche Beihilfen wurden bereits mit der Corona-Pandemie und nochmals nach Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich gelockert. Nun sollen sie weiter aufgeweicht werden. Die EU-Kommission plant zudem, einfachere Genehmigungsverfahren bei grünen Schlüsselindustrien – zweifellos eine gute Initiative – und auch Zielvorgaben für bestimmte industrielle Produktionskapazitäten.