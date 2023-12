Volksdroge Alkohol Weihnachten und Silvester: Alkoholverzicht braucht keine Rechtfertigung!

Das gesunde Glas Rotwein? Eine Mär. Konsequenterweise betont die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem aktuellen Positionspapier, dass es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge Alkohol gebe. Die Gesundheitsexperten schreiben: „Alkohol ist eine toxische, psychoaktive und süchtig machende Substanz". Sie ordnen das Nervengift in die höchste Krebsrisiko-Gruppe ein – gemeinsam mit Tabak, Strahlung und Asbest. Laut WHO ist Alkohol für mindestens sieben Krebsarten mitverantwortlich. Darunter Brust- und Darmkrebs. Hierbei spielt die getrunkene Menge keine Rolle, denn die Hälfte der alkoholbedingten Krebsfälle lasse sich auf „leichten“ und „moderaten" Alkoholkonsum zurückführen – darunter verstehen die Experten weniger als 1,5 Liter Wein oder weniger als 3,5 Liter Bier in der Woche. Jeder Tropfen schadet, so die WHO.