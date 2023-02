Trinkgewohnheiten an Karneval Warum der Alkoholkonsum doch sehr hoch bleibt

Immer noch ist Alkohol die Gesellschaftsdroge Nummer eins. Gerade auch an den Karnevalstagen. Statt neuer Enthaltsamkeit wird in den Hochburgen getrunken, was das Zeug hält. Rund um den Sessionsbeginn am vergangenen 11. November zählte die Polizei in der Kölner Innenstadt rund 400 Strafanzeigen, darunter viele Körperverletzungen – häufig im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Im Fünfjahresvergleich sei diese Zahl die höchste und übersteige den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2018, wie die Polizei mitteilte.