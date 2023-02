Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben Die nötige Aufholjagd der EZB

Die Notenbanker in Frankfurt hatten die Inflation lange unterschätzt. Sie hielten die Preissteigerungen für ein vorübergehendes Problem, das sich von alleine lösen wird. Die Tauben in der Europäischen Zentralbank (EZB) wollten zudem die wirtschaftliche Lage in den südeuropäischen Staaten nicht durch Zinserhöhungen verschärfen. Ein Fehler. Als dann die US-Notenbank Fed kräftig die Zinsen erhöhte, war das endlich ein Weckruf für die EZB. Jetzt geht sie diesen Weg konsequent weiter und überholt sogar die Fed, was die Größe des Zinsschritts angeht: Die Fed erhöhte am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte, die EZB nun um 0,5 Punkte. Richtig so.