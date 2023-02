Das bieten Unternehmen in Mönchengladbach Extra-Leistungen statt „nur“ Gehalt

Wer einen neuen Arbeitsplatz sucht, ist aktuell in einer äußerst komfortablen Situation: Die Auswahl besteht für Fachkräfte meist nicht nur aus vielen angebotenen Stellen, sondern auch aus unterschiedlichen Zusatzleistungen. Denn längst zählt nicht mehr nur das Geld. „Arbeitgeber sind gezwungen, sich konkurrenzfähig aufzustellen und dabei über das hinaus zu gehen, was sie noch vor Jahren haben bieten müssen, um Stellen neu zu besetzen“, sagt Claudia Kamper, Bereichsleiterin im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach. Und umgekehrt: „Bewerber wissen inzwischen um ihren Marktwert und fragen die ihnen wichtigen Aspekte bei Betrieben auch nach.“