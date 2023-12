Wohnen in Kempen Stadtrat verzichtet vorerst auf Grundsteuer-Erhöhung

Eigentlich hätte in dieser Sitzung auch der Haushalt 2024 eingebracht werden sollen, doch das wurde kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen. Kämmerer Jörg Geulmann erläuterte, warum: So war man für den ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplans von anderen rechtlichen Grundlagen ausgegangen als denen, die jetzt im Landtag eingebracht wurden. Hinzu kommt die jüngste Nachricht, die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst auch auf Beamte zu übertragen. Entsprechend will die Kämmerei nun diese neuen Faktoren in den Haushaltsplanentwurf einarbeiten, innerhalb der Verwaltung nach Möglichkeiten schauen, den Haushalt zu konsolidieren, und dann im Januar einen Entwurf einbringen.