Kommentar zur Zinspolitik : Die EZB ist viel zu zögerlich

Meinung Düsseldorf Die Europäische Zentralbank beendet 2022 ein Anleihenkaufprogramm. Doch das ist im Kampf gegen hohe Inflationsraten zu wenig. Die Hoffnung auf sinkende Preise im kommenden Jahr könnte trügerisch sein.

Man mag den Stopp des Anleihenkaufprogramms Pepp durch die Europäische Zentralbank im März 2022 als einen ersten Schritt hin zu einer anderen Geldpolitik deuten. Doch abgesehen davon, dass dafür ein anderes Programm aufgestockt wird – der angekündigte Ausstieg kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zentralbanker in Frankfurt im Kampf gegen die Inflation viel zu zögerlich handeln. Anders als die Kollegen in London, die jetzt erstmals die Leitzinsen angehoben haben, und jene in den USA, die drei Erhöhungen für 2022 in Aussicht gestellt haben, ist eine Änderung der Zinspolitik in Euro-Land frühestens im übernächsten Jahr in Sicht. Leidtragende bleiben die Sparer, deren Realvermögen bei den aktuellen Inflationsraten immer weiter schwindet.