Anstieg um 45 Prozent : Erzeugerpreise steigen weiter mit Rekordtempo

Wiesbaden Energie ist deutlich teurer geworden, das treibt auch die Herstellerpreise für andere Produkte. Es ist der höchste Anstieg seit Jahrzehnten. Ein Ökonom sieht aber auch einen Hoffnungsschimmer.

In Deutschland bleibt der Preisauftrieb auf Herstellerebene auf Rekordniveau. Im September stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 45,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. „Somit wurden im August und September die höchsten Anstiege der Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 gemessen“, hieß es in der Mitteilung.