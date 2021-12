Die Ampel-Koalition entdeckt die Außenpolitik : Wie Scholz, Baerbock und Co. mit den Feinden des Westens umgehen sollen

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Kollege Xi Jingping treffen sich 2019 in Moskau. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Meinung Berlin Die autoritären Systeme in Russland, China und der Türkei gewähren der neuen deutschen Regierung keine Atempause. Wie die Außenpolitik der Ampel auf die Herausforderung reagieren muss.

Es ist derzeit kein leichter Job für Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christine Lambrecht, die seit Anfang Dezember die Außenpolitik der neuen Bundesregierung bestimmen. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt Panzer und Truppen an der Grenze zur Ukraine auffahren, China will den EU-Mitgliedsstaat Litauen „wie eine Fliege zerquetschen“, weil das baltische Land es wagte, eine Auslandsvertretung Taiwans zu eröffnen, und die Türkei plant eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, den sie als Mitglied des Europarats ausdrücklich anerkennt, einfach nicht umzusetzen. Es geht um die Freilassung des Oppositionellen Osman Kavala.

Man könnte sagen, die üblichen Verdächtigen testen jetzt die neue Bundesregierung. Sie ist in der globalen Machtpolitik immerhin der viertwichtigste Spieler – nach den USA, China und Russland. Die neuen Repräsentanten der deutschen Außenpolitik, allen voran Bundeskanzler Scholz, müssen sich diesem Test stellen. Es geht um die vielfältigen Aktionen der Feinde des freiheitlichen Westens.

Klar ist, dass Deutschland und seine europäischen Verbündeten keine militärischen Optionen haben. Sie werden weder für die Ukraine noch für Taiwan oder die Kurden in den Krieg ziehen. Das ist vernünftig, schwächt aber ihre Position. Denn insbesondere das aggressive Trio in Moskau, Peking und Ankara schließen militärische Schläge ihrerseits nicht aus. Im Ergebnis ist das eine gefährlich Asymmetrie, die aber als Faktum hingenommen werden muss. Nur die USA haben eine militärische Option. Denn die amerikanischen Freunde müssen Deutschland und die anderen Staaten Europas schließlich durch ihren Atomschirm schützen.

Was bleibt also Scholz, Baerbock und Co., um den Feinden des Westens Paroli zu bieten? Zunächst sollten sie mit einer Sprache sprechen. Dass die Außenministerin Annalena Baerbock in der Tageszeitung „taz“ eine härtere Gangart gegen Chinas Machthaber ankündigt, die SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (“Die Außenpolitik wird im Kanzleramt gesteuert“) sogleich wieder einkassiert, kann noch Ungeschicklichkeiten zu Beginn dieser Koalition zugeschrieben werden. Nichts freut aber Potentaten und Diktatoren mehr, als Zwietracht zwischen den Repräsentanten offener Systeme zu streuen. Hier bedarf es einer hohen Professionalität, um dieses Spiel zu durchkreuzen.

Dann sollten sich SPD, Grüne und FDP auf gemeinsame Werte in der Außenpolitik festlegen. Es stimmt zwar, dass VW die Hälfte seiner Produktion nach China verkauft und das Reich der Mitte über die Beteiligung am wichtigen Containerterminal Tollerort ein Wörtchen bei den Einfuhren im Hamburger Hafen mitzureden hat. Das sollte aber die Bundesregierung nicht davon abhalten, Verletzungen der Menschenrechte durch das chinesische System beim Namen zu nennen. Natürlich ist auch stille Diplomatie notwendig. Aber die bisherige Leisetreterei muss ein Ende haben – selbst wenn es wirtschaftlich schmerzt. Denn auch China hat Interesse an einem engen ökonomischen Austausch mit Deutschland. Hier wäre mehr Selbstbewusstsein angebracht. Ein bisschen mehr grüne Politik der Menschenrechte.

Aber nicht nur offene und mutige Reden imponieren den Autokraten oder totalitären Systemen wie in China. Es müssen auch Taten folgen – zumindest dürfen sie nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Dazu gehört etwa eine entschlossene Selbstverteidigung. Gegen die Cyberangriffe der Russen und Chinesen, gegen Truppenbewegungen vor der Außengrenze der Europäischen Union oder als Reaktion auf eine aggressive Flüchtlingspolitik wie jüngst in Belarus. So hart es für die Koalition des Fortschritts ist: Die Bundeswehr und die anderen Armeen der Europäischen Union bedürfen einer teuren Runderneuerung und einer viel engeren Zusammenarbeit. Der mögliche Einsatz von Drohnen ist hier nur ein kleiner Schritt.

Die wichtigste Waffe bleibt aber die Diplomatie. Sie muss aus einer Politik der Stärke und Entschlossenheit heraus erfolgen, aber flexibel im Umgang mit den Diktaturen sein, ohne die eigenen Werte zu verraten. Im Fall von Belarus hätte es bedeutet, die Polen im Kampf um ihre Grenze zu unterstützen, aber die völkerrechtswidrigen Push-backs der Flüchtlinge aufzugeben. Auch der Anschluss der Pipeline Nordstream II ist nicht gesetzt. Sie ist für die Sicherheit der Energieversorgung Deutschlands nicht notwendig, kann also als Druckmittel durchaus eingesetzt werden. Auch ein Vetorecht Russlands gegenüber dem Westen, etwa was der künftige Status der Ukraine im Verhältnis zur EU oder Nato betrifft, kann nicht zugelassen werden. Das heißt nicht, die ehemalige Sowjetrepublik in absehbarer Zeit in die beiden westlichen Bündnisse aufzunehmen.