Rheinische Lösung : Anstoßen aufs Christkind

Vielerorts gehört (jedenfalls in Nicht-Pandemiezeiten) das morgendliche Frühschoppen an Heiligabend dazu. Foto: dpa/David Young

Meinung Düsseldorf „Festlich“ ist im Rheinland gar nicht so kirchlich definiert, wie viele glauben mögen. Es gibt jede Menge erdnahe Momente – nicht nur musikalisch.

Das kölsche Liedgut passt so gar nicht in die Weihnachtszeit. Wie singen die Höhner: „Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin.“ Und Willy Millowitsch hat gar schunkelnd verkündet: „Wir sind alle kleine Sünderlein!“ Und doch gibt es die kölsche Weihnacht, die bekannte Bands allzu gern in Szene setzen, womit sie für Rührung und Umsatz sorgen. Geboten wird eine gefühlige Mischung aus Opa Hoppenstedt und Schunkeln, bis der Baum brennt. Die Paveier haben es sogar in den Großen Sendesaal des Kölner Funkhauses geschafft. Ihre himmlischen Lieder op Kölsch kommen allerdings erst am zweiten Weihnachtstag ins Radio. Zu viel Spaß, so die offensichtliche Sorge der Verantwortlichen, könnte die angesagte Feststimmung stören.