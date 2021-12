Karnevalsveranstaltungen in NRW abgesagt : Auch im Mai kann man jeck sein

Auch diese Session muss der Karneval wieder größtenteils abgesagt werden. Zumindest in Düsseldorf soll der Rosenmontagszug jedoch im Mai nachgeholt werden. (Archivbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Meinung Die Karnevalssession in NRW findet wegen der Pandemie ohne Sitzungen, Bälle und Partys in Innenräumen statt. Schnell sollten jetzt auch die Karnevalsumzüge abgesagt werden - oder in die wärmere Jahreszeit verschoben werden.