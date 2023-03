Neue Zielsetzung Der Deutschlandtakt kommt – 2070

Halbstundentakt auf den wichtigsten Fernverkehrsverbindungen, Fern- und Regionalverkehr optimal aufeinander abgestimmt, doppelte Fahrgast-Kapazität – so hatte sich der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer 2018 eine attraktive Bahn ab 2030 vorgestellt. Wie jetzt klar wird, hinkt der Ausbau der Infrastruktur meilenweit der Planung hinterher. Das vom Verkehrsministerium eingeplante Budget reicht bei Weitem nicht aus. Und das, wo eine verlässliche Bahn so nötig wäre. Noch nie gab es so viele zugelassene Autos in Deutschland, in den letzten Jahren vor der Pandemie erreichten die Staulängen neue Rekorde. Der Straßenverkehr kollabiert. Das erste Ziel 2030 war sicherlich sportlich. Aber für alle, die von einer zukunftsfähigen Bahn träumen war es ein greifbarer Zeitpunkt, der doch genügend motivieren sollte, jetzt alle Hebel in Bewegung zu setzen. Dass man dieses Ziel jetzt so dermaßen verfehlt, ist trotzdem erschreckend.