Schlechtes Management Aufräumer für die Chaos-Bahn gesucht

Dass die Bahn in einem miserablen Zustand ist, erfahren Kunden Tag für Tag. Stundenlange Verspätungen und plötzliche Zugausfälle sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Mal klemmt die Weiche, mal die Tür, mal fehlt Personal, dann wird gestreikt. Laub und Schneefälle überraschen das Unternehmen regelmäßig. Der Vorstand um Richard Lutz duckt sich nicht nur weg, sondern will für seine Minderleistung auch noch Millionen-Boni kassieren. Man hat ja nebensächliche Ziele wie Frauen in der Führung übertroffen. Als wäre das für die Kundinnen und Kunden relevant!