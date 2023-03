USA-Besuch von Kanzler Scholz Der große und der kleine Bruder

Ein Jahr nach seiner Zeitenwende-Rede ist Olaf Scholz wieder zu Besuch in Washington D.C. Beim engsten transatlantischen Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn der Krieg in der Ukraine und das dadurch auch in Deutschland gestiegene Gefühl einer Bedrohung durch Russland etwas gezeigt hat, dann dies: Europa ist weiter nicht in der Lage, tatsächlich selbst für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Europa agiert zu unentschlossen, zu uneinig, ist schlicht zu schwach. Und Deutschland, das für sich selbst den Anspruch formuliert hat, eine europäische Führungsnation mit Ausstrahlung in andere Weltregionen zu sein, wird dieser Rolle bei weitem nicht gerecht. Führung „Made in Germany“ – diese Marke muss erst noch aufgebaut werden. Vorerst gibt es davon nur Probepäckchen. Die USA sind durch den russischen Angriffskrieg und die europäische Unfähigkeit wieder für alle sichtbar zum großen Bruder geworden, der sie eigentlich immer waren. Ohne die politische Unterstützung und konkrete militärische Hilfe der USA, hätte sich Kreml-Herrscher Wladimir Putin die Ukraine längst einverleibt. Am Widerstand Europas wäre er jedenfalls nicht gescheitert.