Medienkompetenz TikTok setzt sich Grenzen. Ein bisschen.

Netter Versuch. Die Plattform reagiert auf öffentlichen Druck, denn Handysucht ist längst ein gewaltiges Problem – selbstverständlich nicht nur bei jungen Leuten. Also gibt sich ein Anbieter, der mit einem endlosen Vorrat von Kurzvideos einen besonderen Sog ausübt, wenigstens bei jungen Leuten fürsorglich. Allerdings halbherzig, denn auch minderjährige Konsumenten werden ja nicht ernsthaft limitiert, sondern sollen sich weiterhin selbst in die Schranken weisen. Genau das ist aber das Problem. Denn bei vielen grassiert die „Fear of missing out“, kurz „Fomo“, also die Angst, etwas zu verpassen. Krankenkassen informieren bereits darüber, ob Fomo eine Krankheit ist und was sich dagegen tun lässt. Die reizvolle Welt der Videohäppchen ist eben nicht nur unterhaltsam und informiert über dies und das. Manchen Leuten gibt sie zugleich das Gefühl, dass alle anderen viel mehr erleben als sie selbst. Das mindert nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern steigert auch das Verlangen, weiterzuschauen. Wenigstens in den Videos will man mitkriegen, was andere so erleben, unternehmen, anziehen, besitzen. Nur noch eben das nächste Video. Ach ja, und noch eins.