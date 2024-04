Neue Wachstumsprognose der Regierung Zu schwach, um darauf auszuruhen

Wenn das Ifo-Geschäftsklima, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Konjunktur, im dritten Monat in Folge steigt, zeigt das aller Erfahrung nach einen Aufschwung an. Das ist aktuell der Fall. Eine weitere Rezession hat Deutschland offenbar umschifft, im zweiten Halbjahr dürfte es wieder aufwärts gehen. Doch das Wachstum bleibt insgesamt schwach. Investoren halten sich wegen hoher Energiepreise, Personalmangels, zu viel Bürokratie und hohen Zinsen weiterhin eher zurück. Es passt in dieses noch immer melancholische Bild, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seine Wachstumsprognose für 2024 nur um einen lächerlichen Zehntelprozentpunkt auf 0,3 Prozent erhöhen kann. Auf das Rezessionsjahr 2023 folgt also trotz des sich abzeichnenden leichten Aufschwungs ein zweites schwaches Jahr, ein Stagnationsjahr.