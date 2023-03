Vorbild Dänemark Soll Deutschland einen Feiertag streichen für mehr Militär?

In Deutschland wurde der Buß- und Bettag schon 1994 abgeschafft, also 30 Jahre früher als bei den Dänen. Damals wollte man die finanzielle Belastung durch die neue Pflegeversicherung durch einen Tag mehr Arbeit ausgleichen. Der Effekt blieb aus, die Pflegeversicherung konnte nicht ausreichend gedeckelt werden. Warum sollte es diesmal funktionieren? Einfühlsamer gegenüber der Bevölkerung wäre es, geringfügig, aber systematisch die Steuern zu erhöhen, um das Loch im Wehretat zu stopfen. Die Mehrwertsteuer zu verändern, wäre aber angesichts der aktuell hohen Lebenshaltungskosten der falsche Weg. Doch eine Steuerreform, die geringe und mittlere Einkommen unberührt ließe, obere Einkommen aber stärker belaste, könnte in Dänemark wie in Deutschland die benötigen Einnahmen beschaffen. Arbeit geringer zu besteuern, ist immer auch ein Anreiz für Arbeitnehmer, mehr zu arbeiten. Vorausgesetzt, die Ampel-Koalition wird sich darüber einig. Die Einrichtung eines Sondervermögens, also die Aufnahme neuer Schulden, wie es Kanzler Scholz in Deutschland vorgemacht hat, könnte wiederum für Dänemark ein Vorbild sein und die Last in Teilen in die Zukunft verschieben.