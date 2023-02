Generationenkonflikt Warum unsere Jugend nicht verrückt ist

Was sich über eine Generation sagen lässt, wenn das überhaupt möglich ist, handelt weniger davon, was sie wirklich ausmacht, als vielmehr von den Klischees, die ihr anhängen: Die jungen (Erwachsenen) von heute sind so mobil wie nie, fliegen um die Welt, um instagramtaugliche Urlaube zu machen. In der Heimat demonstrieren sie für das Klima, kleben sich an Straßen und Wänden fest, in dem Anspruch, moralisch im Recht zu sein. Sie möchten eine Erde haben, die im Alter noch gesund und lebenswert ist, wählen aber mitnichten nur die Grünen. Die FDP ist unter Erstwählern beliebt, sie verspricht Freiheit, Fortschritt und verkörpert Digitalisierung mehr als andere Parteien. Die Jugend mag aktuell weniger Alkohol trinken, doch sie kifft gerne und ist offen für neuartige Drogen. Sie gendern und bestehen auf eine Vielfalt der Geschlechtsidentitäten. Sie lesen keine Bücher mehr, aber daddeln den ganzen Tag am Smartphone, investieren in Kryptowährungen, wollen reich werden und glauben, alles im Griff zu haben. Luxus und der schöne Schein nach außen, das ist es, was für viele zählt. Dabei schaffen sie es nicht mal, die eigene Führerscheinprüfung zu bestehen, können sich nicht entscheiden, was sie in Zukunft mit ihrem Leben anfangen wollen, und sind überhaupt nicht beziehungsfähig. Meistens zermartern sie sich den Kopf über ihre Vielzahl von psychischen Problemen, über die sie sehr wohl mit anderen reden wollen und die sie in den Vordergrund stellen, um zu zeigen, wie wichtig ihnen die mentale Gesundheit ist. Und das sind nur die wichtigsten der kruden Verallgemeinerungen.