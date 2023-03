Debattenkultur Reden über den Krieg

Es geht um Leben und Tod in der Ukraine, um das Leid von Menschen, die Opfer eines aggressiven Angriffskrieges wurden. Das macht es schwierig, abwägend über diesen Konflikt und die weitere Entwicklung zu sprechen. Überhaupt über diesen Krieg zu sprechen. Diese Erfahrung machen gerade nicht nur Politiker und Experten, sondern auch Menschen in ihrem privaten Umfeld. Wer für Verhandlungen argumentiert, wird bezichtigt, die Opfer in der Ukraine nicht genug zu sehen oder gar Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Wer für Waffenlieferungen plädiert, gerät in den Ruch, unkritisch der Logik der Militärs zu folgen und die Augen vor den Risiken zu verschließen. Ähnlich wie in Debatten in der Hochphase der Corona-Zeit fällt es vielen schwer auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Gleich geht es um Moral, um „wir“ und „ihr“, um Haltung, Empathie, Geschichtsbewusstsein. Und kommen Diskussionen erst in Fahrt, fällt der Perspektivwechsel immer schwerer.