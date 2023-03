Baerbock stellt neue Leitlinien vor Die hohe Kunst der Diplomatie

Annalena Baerbock ist auf allen Kanälen. Es gibt derzeit kaum einen Tag, an dem die deutsche Außenministerin nicht in den Medien ist. Egal, ob die Grünen-Politikerin in New York bei den Vereinten Nationen an einer Allianz gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine schmiedet, dem israelischen Außenminister ziemlich unverhohlen die Leviten beim Thema Todesstrafe liest oder über ihr Verhältnis zu Bundeskanzler Olaf Scholz in Talkshows Auskunft gibt - an der Grünen-Politikerin kommt man nicht vorbei. Am Mittwoch präsentierte sie die politischen Leitlinien einer feministischen Außenpolitik, die einer der Grundpfeiler ihres Wirkens im Außenamt werden sollen.