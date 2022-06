Solarzellen, Reste essen und Co. : Elf Tipps für einen klimafreundlichen Alltag

Düsseldorf Jeder spricht über Klimaschutz, doch was können wir selbst im Alltag dazu beitragen? Wer darauf achtet, was auf den Teller kommt, elektronische Geräte reparieren lässt und beim Strom auf Solarzellen setzt, kann die Welt ein kleines Stück besser machen.

4. Saisonale und regionale Freilandprodukte wählen Frische Produkte vom heimischen Acker verursachen in den meisten Fällen weniger klimaschädliche Gase als Lebensmittel, die aus beheizten Gewächshäusern stammen und einen langen Weg hinter sich haben. Allerdings kommt es auch auf Aufzucht und Lagerung an. Gemüse, das im Gewächshaus angebaut wurde, verursacht zum Beispiel bis zu 30-mal mehr CO2-schädliche Klimagase als Freilandgemüse. Besonders schädlich fürs Klima sind Lebensmittel, die per Luftfracht transportiert wurden. Doch auch wer immer auf saisonale und regionale Produkte setzt, sollte wissen: Der Begriff „regional“ ist nicht geschützt. Es kann auch bedeuten, dass Produkte im Rheinland produziert wurden, aber in ganz Deutschland ausgeliefert werden, warnt eine Referentin der Verbraucherzentrale. Verbrauchende sollten die Etiketten sehr genau studieren und Bezeichnungen wie „aus der Region“ kritisch betrachten.

5. Reste essen Zehn Prozent der Treibhausgasemissionen werden durch Lebensmittelverschwendung verursacht. Deshalb sollte sich jeder bewusst machen: Auch eine schrumpelige Tomate hat einen „Lebenslauf“. Sie wurde gepflanzt, vor Schädlingen geschützt, gegossen, geerntet, verpackt sowie zum Händler und anschließend nach Hause transportiert. All diese Schritte verursachen Treibhausgase und verbrauchen Ressourcen. Wird die Tomate also weggeworfen, wurde sie vergeblich produziert. Zwar ist es zweifelsohne am wichtigsten, dass im Handel und in der Landwirtschaft ein Umdenken stattfindet, damit weniger Lebensmittel verschwendet werden. Doch auch private Haushalte können ihren Teil dazu beitragen, indem sie die Tomate noch verwerten. Die Verbraucherzentrale NRW bietet auf ihrer Internetseite sogar Rezepte für die Reste-Küche an.

6. Klimafreundliche Küchengeräte Wenn wir unsere Lebensmittel im Kühlschrank lagern, sie in der Pfanne zubereiten oder nach dem Essen die Teller spülen – immer verbrauchen wir viel Energie dabei. Ganze 45 Prozent des gesamten Stromverbrauches gehen für diese Haushaltstätigkeiten drauf. Kühl- und Gefrierschrank sind dabei die Top-Verbraucher. Wer auf energieeffiziente Modelle setzt, schont also nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Mit dem EU-Label auf Haushaltsgeräten ist es einfach, die niedrigste Energieverbrauchsklasse auszumachen. Bei Kühl- und Gefriergeräten sind die mit der Auszeichnung A+ und A++ besonders sparsam. Im Vergleich zu einem Altgerät können sie bis zu 75 Prozent weniger Strom verbrauchen. Wem das Geld für neue Geräte fehlt, kann darauf achten, dass er mit passenden Topfdeckeln kocht und dass die Herdplatte nicht zu groß ist. Ansonsten ist der Stromverbrauch beim Kochen drei Mal höher.

7. Elektrogeräte reparieren lassen oder ausleihen Wer ein neues elektronisches Gerät kauft, sollte darauf achten, dass es nicht an den entscheidenden Stellen verschweißt ist. Das bedeutet nämlich, dass man es nur schwerlich reparieren kann, ohne es zu zerstören. Kann man es aufschrauben, stehen die Chancen hingegen gut. Die Verbraucherzentrale NRW rät generell dazu, Elektrogeräte aus zweiter Hand zu kaufen und möglichst lange zu nutzen. Sobald sie den Geist aufgeben, könne man ein Repaircafé aufsuchen. Und Geräte wie Bohrmaschinen, die nur selten genutzt werden, lassen sich gut bei Nachbarn oder Freunden ausleihen.

8. Leitungswasser trinken Der einfachste Tipp, um Verpackungsmaterial zu sparen: Leitungswasser trinken. Statt Wasserkästen hin und her zu schleppen, kann man in Deutschland auch das gute alte Kranwasser konsumieren. Das kostet nichts und ist in der Regel von sehr guter Qualität. Falls es mal nicht ohne Flasche geht, sollte es bestenfalls Mehrweg-Produkte sein.