Veggie-Burger ade : Frankreich verbietet Vermarktung vegetarischer Produkte als „Steak“ oder „Wurst“

Paris Französische Viehzüchter versetzen der Konkurrenz einen Schlag: Nach Käse, Milch und Joghurt müssen in Frankreich nun auch Schnitzel vom Tier stammen - unter diesem Namen dürfen pflanzliche Lebensmittel nicht mehr vermarktet werden.

In Frankreich dürfen vegetarische Ersatzprodukte künftig nicht mehr als „Steak“ oder „Wurst“ vermarktet werden. „Die Verwendung von Begriffen, die traditionell mit Fleisch und Fisch in Verbindung gebracht werden, zur Bezeichnung von Erzeugnissen, die nicht zum Tierreich gehören, wird nicht mehr möglich sein“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Verordnung. Die Regel tritt demnach am 1. Oktober in Kraft.