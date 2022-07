Bericht nach Brüssel : Deutschland meldet elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr

Lebensmittel im Müll (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin/Brüssel In Zeiten, in denen Lebensmittel immer teurer werden und weltweit Menschen hungern, ist das Wegwerfen von rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Deutschland auch ein Politikum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl geht aus einem gemeinsamen Bericht hervor, den Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium an die EU-Kommission in Brüssel geschickt haben, wie die Ministerien am Freitag mitteilten. Als Grundlage dienten Daten aus dem Jahr 2020.

Der überwiegende Anteil an weggeworfenen essbaren Lebensmitteln sowie Schalen, Blätter, Knochen oder Kaffeesatz entstand mit rund 59 Prozent demnach in privaten Haushalten. Weitere 17 Prozent Lebensmittelabfälle fielen in Restaurants, der Gemeinschaftsverpflegung oder dem Catering an, gefolgt von etwa 15 Prozent in der Verarbeitung von Lebensmitteln, rund 7 Prozent im Handel und ungefähr 2 Prozent in der Landwirtschaft. Dort werden überschüssige und verdorbene Lebensmittel nach einer Studie des Braunschweiger Thünen-Instituts jedoch meist nicht als Abfall entsorgt, sondern betrieblich verwertet.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bezeichnete die Abfallmenge als ernstes Problem. „Die Produktion von Lebensmitteln, die später doch nicht verzehrt werden, verbraucht weltweit immense Flächen an Ackerland und verschwendet wertvolle Ressourcen.“ Die Bundesregierung sei deswegen dazu angehalten, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren.

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) wies auf den sozialen Aspekt hin: „Es passt einfach nicht zusammen, dass bei uns nach wie vor Lebensmittel im Müll landen, während weltweit zig Millionen Menschen hungern. Das ist eine Schande.“ Es sei eine Frage der Wertschätzung, auch der der Landwirtschaft, respektvoll mit Lebensmitteln umzugehen. Auch Kinder sollten deshalb schon an das Thema des nachhaltigen Umgangs mit Essen herangeführt werden. „Aber auch bei der Produktion können Lebensmittel besser verwertet werden: Nicht alles, was eine Delle hat oder nicht der Norm entspricht, gehört in die Tonne - vieles davon kann anderweitig genutzt werden.“

Mit dem nun in Brüssel vorliegenden Bericht kommt die Bundesregierung den Angaben zufolge der in der EU-Abfallrahmenrichtlinie verankerten Pflicht nach, Fortschritte bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen sichtbar zu machen. Mindestens alle vier Jahre müssten die EU-Mitgliedstaaten eine gründliche Messung der Lebensmittelabfälle vornehmen. Der Bericht lege nun einen Grundstein für eine Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, hieß es.

Dabei ist der durchschnittliche Preis für Waren und Dienstleistungen in der Landwirtschaft der EU wegen des Ukraine-Krieges im ersten Quartal dieses Jahres um 9,5 Prozent im Vergleich zum Ende 2021 gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat der Europäischen Union (EU) am Freitag mitteilte. Deutlich verteuerten sich dabei Dünge- und sogenannte Bodenverbesserungsmittel mit 21,2 Prozent, Energie und Schmierstoffe mit 17,4 Prozent und Tierfutter mit 9,2 Prozent. Der durchschnittliche Preis für landwirtschaftliche Erzeugnisse stieg um sechs Prozent.



(felt/kna)