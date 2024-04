Cloud Seeding War künstlicher Regen für das Unwetter-Chaos in Dubai verantwortlich?

Gewaltige Stürme wie dieser seien für den Nahen Osten „keine seltenen Ereignisse“, stellt Suzanne Gray klar, Professorin für Meteorologie an der Universität Reading in Großbritannien. Sie verweist auf eine Studie, in der fast 100 solcher Ereignisse über der südlichen Arabischen Halbinsel zwischen 2000 und 2020 analysiert wurden. Die meisten dieser Unwetter ereigneten sich in den Monaten März und April. In der Studie aus dem Jahr 2021 heißt es: „Es wurde eine statistisch signifikante Zunahme der Dauer von Stürmen über dem Südosten der Arabischen Halbinsel festgestellt, was darauf hindeutet, dass solche Extremereignisse in einer sich erwärmenden Welt noch größere Auswirkungen haben könnten.“