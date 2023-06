Schluchten, Brücken, Felsen Tipps für „teuflische“ Ausflugsziele

Die Höhle in der Fränkischen Schweiz gehört zu den am besten erschlossenen und erforschten Höhlen in Deutschland - und birgt dennoch weiterhin Geheimnisse. So wurde vor fünf Jahren der bislang größte Raum gefunden, den die beiden Entdecker gegenüber dem „Nordbayerischen Kurier“ so beschrieben: „Das wirkt wie eine Kathedrale.“ Derzeit wird die „Kathedrale“ in jener Höhle, die dem Teufel nach dem Volksglauben einst als Eingang zur Hölle diente, näher erforscht.