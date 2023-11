Baustelle in Wermelskirchen Brücken-Neubau in Neuemühle startet im Frühjahr 2024

Die bei dem Starkregen-Ereignis im Juli 2021 zerstörte Brücke über den Eifgenbach an der Kreisstraße 15 in Neuemühle wird ab Frühjahr 2024 erneuert. Das kündigt der Rheinisch-Bergische Kreis als Baulastträger an. Die Bauzeit wird etwa zehn Monate beanspruchen, so dass die Kreisstraße voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 wieder befahrbar sein wird. Die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolge Anfang 2024, berichtet der Kreis: „Eigentümer und Eigentümerinnen der angrenzenden Grundstücke sind bereits informiert.“ Die Finanzierung der Erneuerung der Brücke erfolgt über die Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“.