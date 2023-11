Brückenbau Berghausen Brückenbau soll 2026 starten

Während der Bauzeit muss in Teilen auch der Schienenverkehr (S-Bahn und Fernverkehr) ausgesetzt werden. Von Juli bis Dezember 2027 soll voraussichtlich nur der Fernverkehr die Schienen unter den Brücken nutzen. Genaue Zeitpläne, Umleitungen und auch die Situation auf den Schienen wird der Landesbetrieb in einer späteren Sitzung den Politikern mitteilen. All diese Dinge müssten nicht nur mit der Bahn verhandelt werden, sondern auch mit den angrenzenden Kommunen wie Monheim und Düsseldorf, sagt der Sprecher von Straßen.NRW.