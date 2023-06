“Pride Month“ 2023 Das sind die verschiedenen Flaggen der LGBTQ-Community

Die „LGBT+ Pride Flag oder auch besser bekannt als Regenbogenflagge entstand 1978 in San Francisco. Der US-Politiker Harvey Milk, der erste geoutete schwule Mann, der in den USA ein öffentliches Amt bekleidete, beauftragte den homosexuellen Aktivisten und Künstler Gilbert Baker damit, der queeren Community ein positives Symbol zu designen. Zuvor wurde oft das pinke Dreieck als Symbol genutzt. Damit wurden queere Männer in Konzentrationslagern der Nazis gekennzeichnet. Die erste Regenbogenfahne hatte in ihrer Ursprungsversion noch zwei weitere Farben: Pink und Türkis. Pink konnte jedoch nicht als Massenware auf Fahnen gedruckt werden. Das Türkis musste wenig später zugunsten der Symmetrie weichen. Die Farben sollen in ihrer Gesamtheit Diversität und Vielfalt ausdrücken. Gilbert Baker schrieb aber auch jeder einzelnen Farbe eine Bedeutung zu. Pink stand für Sexualität, Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität.