Reformationskirche in Neuss „Chorprojekte sind eine tolle Chance“

„Dass die Nachfrage von Gastsängerinnen und Sängern so groß war, liegt sicher auch an der Adventszeit, in der die Menschen ohnehin gerne singen“, sagt die Kantorin. Nicht zum ersten Mal bietet sie eine solche Projektarbeit an – und auch in anderen Gemeinden gibt es entsprechende Angebote. „Es ist eine schöne Gelegenheit, den Chor auch für andere zu öffnen, die nicht regelmäßig singen“, sagt Ulges-Stein. Und auch Veronika Beltz Lahme, die seit 20 Jahren festes Chormitglied ist, empfindet solche Projekte als Bereicherung. „Es ist eine tolle Chance im Projekt zu singen.“ Zum einen mache es als Chor Spaß wieder in einer großen Gruppe singen zu können. Und auch sie, schaut gerne bei anderen Chören vorbei. „Meistens kehrt man auch mit neuen Liedern zurück, die man dann wieder einbringen kann“, sagt sie.