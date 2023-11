Kostenlose Schulung in Rhein-Berg Hilfe für Angehörige von Demenzkranken

Organisiert werde der kostenlose Kurs vom Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland/Hamburg, der Seniorenplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises und dem Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach. Die Schulung erfolge an drei Tagen: am 24. November, 17 bis 20 Uhr, 25. November, 9 bis 15 Uhr, und 15. Dezember, 17 bis 20 Uhr. Anmeldung telefonisch unter Telefon 02202 132898 oder per E-Mail an: Seniorenplanung@rbk-online.de