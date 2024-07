Berge, Schlösser, Wälder Die schönsten Zugstrecken in Deutschland

Rheintalbahn (RE7) von Karlsruhe nach Basel (Schweiz)

Wer die Oberrheinische Tiefebene per Zug erkunden möchte, kann mit dem RE7 von Karlsruhe nach Basel in die Schweiz fahren. Basel gehört zum Geltungsbereich des 49-Euro-Tickets. In welche Städte im Ausland Sie mit dem Deutschlandticket kostenlos reisen dürfen, lesen Sie hier. Der Zug durchquert dabei auch die schöne Landschaft der Ortenau in der Vorbergzone des Schwarzwalds. Das Foto zeigt den Regionalexpress zwischen Denzlingen und Kollmarsreuthen. Wer möchte, kann in Freiburg aussteigen und mit der Höllentalbahn (S10) nach Donauschingen fahren.