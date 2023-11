Energie-Effizienz in Rhein-Berg / Wermelskirchen So geht der Test: Ist mein Haus fit für eine Wärmepumpe?

▶ Für die Durchführung des 50-Grad-Temperatur-Tests sollte die bestehende Heizung über einen Außentemperaturfühler verfügen. In diesem Fall kann die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt werden. Diese Abhängigkeit ist als sogenannte Heizkurve in der Heizungsregelung hinterlegt. Wichtig ist auch, dass die Heizkurve in der Heizungsregelung angepasst werden kann. Im ersten Schritt ist die Neigung der Heizkurve so einzustellen, dass im Vorlauf eine Temperatur von 50 bis maximal 55 Grad Celsius nicht überschritten wird. Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe ist diese Vorlauftemperatur erstrebenswert.