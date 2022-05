Besonderes Engagement : Steinmeier zeichnet Schauspieler Ulrich Matthes mit Bundesverdienstkreuz aus

Ulrich Matthes bekam am Dienstag das Bundesverdienstkreuz verliehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Schauspieler Ulrich Matthes ist vor allem aus Film und Fernsehen bekannt. Nun wurde er als engagierter Staatsbürger gewürdigt. Warum Bundespräsidentt Frank-Walter Steinmeier ihn auszeichnete, hat einen besonderen Grund.

Der Schauspieler Ulrich Matthes ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den 62-Jährigen am Dienstag in Berlin als engagierten Staatsbürger und einen „der ganz Großen unter den deutschen Schauspielern“.

Matthes spiele nicht nur auf der Bühne mit Leidenschaft und Können prägende, eindringliche Rollen. Auch in Film und Fernsehen zeige er große schauspielerische Leistungen, etwa in „Der Untergang“, wo Matthes NS-Propagandaministers Joseph Goebbels verkörperte und laut Steinmeier „den Abgrund des Bösen“ sichtbar machte.

Zudem habe er sich bis 2022 als Präsident der Deutschen Filmakademie engagiert, sei unter anderem Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und unterstütze auch ganz „praktische Dinge“ wie die Berliner Schwimmpaten, wo Kinder aus einkommensschwachen Familien einen Ferienschwimmkurs machen können.

Der am 9. Mai 1959 in Berlin geborene Matthes erhielt für seine Schauspielkunst in den vergangenen Jahren bereits viele Preise, darunter den Gertrud-Eysoldt-Ring und den Faust-Theaterpreis, den Berliner Theaterpreis, den Grimme-Preis und den Bayerischen Filmpreis. Zudem wurde er wiederholt als Schauspieler des Jahres ausgezeichnet.