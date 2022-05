Kultur in Neuss : Großartiges Theaterspiel der Laien

Neuss Schrill, nachdenklich, grauslich und auch komödiantisch – so lässt sich das Spiel des Erwachsenen-Ensembles beschreiben. Es begeistert mit George Orwell das Publikum.

Er lässt in seiner Version George Orwell ausführlich zu Wort kommen, meist über Lautsprecher aus dem Off. Dafür zeichnet Nils Kemmerling verantwortlich wie auch für das phantastische Video-Bühnenbild. George Orwell schrieb die Dystopie (fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung) „Ninteen Eighty-Four“ in der Einsamkeit einer schottischen Insel 1949 und beschreibt den totalitären Staat nach dem Muster der Sowjetunion. George Orwell war demokratischer Sozialist, warnte aber vor Stalins Überwachungsstaat. Der DDR war er mit seiner „antisowjetischen Propaganda“ verhasst, Datenschützer berufen sich bis heute auf ihn. Entsprechend ist Filipiaks Schauspiel beklemmend aktuell: Winston Smith, die Hauptperson – „Ich hatte den Ehrgeiz, sein Innenleben zu schildern“, sagt Stefan Filipiak – ist eigentlich nach dem Willen des Ministeriums für Überfluss für die Prognosen der Schokoproduktion zuständig, nutzt seine Mittagspause aber, um im Tagebuch zu schreiben. Mit den Vorgaben des Ministeriums für Wahrheit „Krieg ist Frieden, Freiheit Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“ kann er nicht einverstanden sein. Ihn spielt überzeugend und mit vollem Körpereinsatz Ernst Geesmann. Seine Partnerin Julia verkörpert Vanessa Streek, sie singt auch toll, aber nur im Versteck, denn „Singen ist ein schweres Verbrechen“. Drei Damen, ganz in Schwarz, (Anke Mattern, Birgit Meyer, Petra Wucherpfennig) moderieren vor allem das Nachdenkliche, sorgen vehement für dramatische Szenen und zitieren wirkungsmächtig George Orwell in Brocken, die längst allgemeiner Sprachgebrauch sind: „Großer Bruder, doppelplusungut, Neusprech und Doppeldenk“. Frank Gärtner (in einer Doppelrolle) und Jochen Langenbach komplettieren ein vollkommen spielfreudiges Team. Zudem ist die Big-Data-Krake permanent aktuell. 2 + 2 = 5: „Die Partei hält es für Wahrheit, und man wird es glauben müssen.“