Schule : „Bäume brauchen keinen Kalender“

Bedburg-Hau Die Offene Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau erhielt die Auszeichnung „Waldkönner“ von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

An manchen Tagen holten sie sich nasse Füße, ließen Schnecken und Raupen über ihre Hände kriechen, entdeckten winzige Frösche, hörten den vielstimmigen Gesang der Waldvögel, bauten Tipis aus trockenen Ästen. Schließlich kamen sie zu dem Schluss: „Der Wald ist ganz wichtig für alle Menschen, auch die Erwachsenen sollten mal öfter in den Wald gehen, denn da kann man viel lernen.“ Etwa 30 Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Bedburg-Hauer St. Markus Grundschule mit den Standorten Schneppenbaum und Hasselt wurden jetzt von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) als „Waldkönner“ ausgezeichnet. Ein noch junges Prädikat.

„Waldkönner“ ist ein erst 2020 ins Leben gerufenes waldpädagogisches Projekt der SDW und richtet sich an Grundschulen und Kitas. Zur Überreichung der Auszeichnung war Marie-Luise Fasse, stellvertretende Vorsitzende der SDW, nach Schneppenbaum gekommen. Sie lobte das Engagement der Leiterin der OGS, Manuela Witzke, ihrer Kollegin am Standort Hasselt, Bianka Lehnen, und des gesamten OGS-Teams, weil sie es den Kindern ermöglichten, den Wald mit allen Sinnen zu erleben und zu erforschen. Zu den Kindern sagte sie: „Ihr seid toll, macht weiter so.“

In einer Fotopräsentation war zu sehen, was die Teilnehmer des Projekts im nahegelegenen Wald gemacht haben. Unter Überschriften wie „Bewegung“, „Abenteuer“, „Forschen“ oder „kreativ sein“ verbrachten die Kinder zusammen mit ihren Betreuerinnen intensive Stunden in der Natur. Sie sammelten Zapfen, Blätter und andere „Schätze“ des Waldes in leeren Eierkartons, fanden Kaulquappen in einem Tümpel, entdeckten Salamander und sogar den sehr selten gewordenen Hirschkäfer.