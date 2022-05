„Wie schön, dass du geboren bist“ : Kinderliedermusiker Rolf Zuckowski wird 75

Bonn Jahresuhr, Weihnachtsbäckerei und Stups, der kleine Osterhase: Die Musik von Rolf Zuckowski prägte Generationen von Kindern. Nun wird der Musiker, der auf Vinyl begann und heute auch TikTok erobert hat, 75 Jahre alt.

Am 12. Mai im Nachkriegs-Hamburg geboren, bekommt er mit 14 Jahren eine Gitarre geschenkt, mit der er in der Schulband erste musikalische Erfahrungen sammelt. Zuckowski studiert Betriebswirtschaft, arbeitet zunächst in einem Musikverlag und textet Lieder für andere Künstler. Durch seine eigenen Kinder merkt der dreifache Vater, dass die klassischen Volks- und Kinderlieder wenig mit dem Alltag seiner Sprösslinge zu tun haben. So fängt er an, Lieder für die Jüngsten zu schreiben.