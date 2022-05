60 Johr op d‘r Bühn : Tommy Engel feiert in Hückelhoven

Tommy Engel feiert in Hückelhoven

Die kölsche Kultfigur Tommy Engel bittet am 21. Mai zum Konzert in der Hückelhovener Aula. Foto: Veranstalter

Hückelhoven Mehrfach verschoben, nun soll es soweit sein: Tommy Engel und Band bitten am 21. Mai zum Konzert, das ganz im Zeichen persönlicher Jubiläen steht.

Die Fans erleben am Samstag, 21. Mai, in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven einen Querschnitt durch seine musikalischen Stationen, von den Bläck Fööss über L.S.E. bis zu seinen aktuellen Soloprojekten. Es ist der Nachholtermin für das ursprünglich für Mai 2020 und anschließend April 2021 geplante Konzert, das coronabedingt jeweils verschoben werden musste. Die damals gekauften Tickets gelten auch für den Nachholtermin. Los geht es um 20 Uhr.