Beinahe-Rekord : Elon Musk veröffentlicht zweiterfolgreichsten Tweet aller Zeiten

Wenn Elon Musk etwas auf Twitter postet, löst dies oft weltweit Reaktionen aus. Diesmal bricht der Milliardär sogar fast ein Rekord - mit einem wohl nicht ganz so ernst gemeinten Beitrag über Coca Cola.

Elon Musk ist für so manchen lockeren Spruch zu haben. So auch in einem seiner neuesten Beiträge auf Twitter, den er am Donnerstag absetzte - dieser entwickelte sich schnell zu einem viralen Hit. Derzeit haben mehr als 4,4 Millionen User das Posting mit einem Like versehen.