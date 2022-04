Laut Medienberichten : Twitter verhandelt nun doch mit Elon Musk über eine Übernahme

Foto: dpa/Patrick Pleul 13 Bilder Das ist Elon Musk

New York Der Tesla-CEO soll sein Kaufangebot aktualisiert und damit den Twitter-Konzernvorstand an den Verhandlungstisch geholt haben. Musk sagte in der vergangenen Woche, er habe eine Finanzierung in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar für den Kauf von Twitter auf die Beine gestellt.

Der Vorstand von Twitter und der Tesla-Chef Elon Musk verhandeln laut Medienberichten nun doch über sein Kaufangebot für die Social-Media-Plattform. Die Gespräche hätten bis zum frühen Montagmorgen gedauert, berichtete die Zeitung „The New York Times“.

In den Verhandlungen sei es um Details wie einen Zeitplan und Gebühren für den Fall des Scheiterns einer Vereinbarung gegangen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Twitter hatte nach der Ankündigung des Tesla-Vorstandsvorsitzenden, die Plattform übernehmen zu wollen, eine als Giftpille bekannte Maßnahme erlassen, die einen Übernahmeversuch unerschwinglich machen könnte. Das „Wall Street Journal“ berichtete, Musk habe sein Angebot aktualisiert, um zu zeigen, dass er die Finanzierung gesichert habe. Daraufhin habe der Twitter-Vorstand beschlossen, doch zu verhandeln.

Musk sagte in der vergangenen Woche, er habe eine Finanzierung in Höhe von 46,5 Milliarden Dollar für den Kauf von Twitter auf die Beine gestellt. In Dokumenten, die er bei den US-Aufsichtsbehörden einreiche, erklärte er, das Geld komme von Morgan Stanley und anderen Banken. Ein Teil werde durch seine Beteiligung an dem Elektroautohersteller Tesla abgesichert. Twitter äußerte sich nicht zu den Medienberichten.

Als Grund für sein Kaufangebot nannte Musk das Gefühl, das Unternehmen schöpfe sein Potenzial als Plattform für freie Meinungsäußerung nicht aus. In den vergangenen Wochen machte er eine Reihe von Änderungsvorschlägen für das Unternehmen, von der Lockerung der Inhaltsbeschränkungen - wie die Regeln, die zur Sperrung des Kontos von Ex-Präsident Donald führten - bis hin zur Beseitigung der Probleme mit gefälschten und automatisierten Konten.

Musk ist nach einer Bewertung des Magazins „Forbes“ mit einem Vermögen von knapp 279 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. Ein Großteil seines Geldes ist jedoch in Tesla-Aktien gebunden - laut FactSet besitzt er etwa 17 Prozent des Unternehmens, das mit mehr als 1 Billion Dollar bewertet wird - und in SpaceX, seinem privaten Raumfahrtunternehmen. Es ist unklar, wie viel Bargeld Musk besitzt.

(mcv/dpa)