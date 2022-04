Nach Witz über K.-o.-Tropfen : Joyce Ilg äußert sich nach Shitstorm

Foto: Bretz, Andreas (abr) Infos So reagiert das Netz auf den K.-o.-Trop­fen-Witz von Joyce Ilg

Köln Etwa eine Woche, nachdem sie auf Instagram mit einem Posting einen massiven Shitstorm ausgelöst hatte, meldet sich Influencerin Joyce Ilg nun erneut zu Wort. In einem 13 Minuten langen Video äußert sie sich zu den schweren Verwürfen.

Die Schauspielerin und Influencerin Joyce Ilg postete vergangene Woche, am Ostermontag, auf Instagram ein Selfie mit Luke Mockridge. Darunter verfasste sie einen nach Meinung etlicher Follower geschmacklosen Witz über K.o.-Tropfen, was schnell zu einem regelrechten Shitstorm eskalierte. In einem neuen Instagram-Video bezog sie dazu nun Stellung.

Schon in der vergangenen Woche kündigte sie an, sich mit den Kritikern auseinandersetzen zu wollen und beginnt so auch ihr Video. Zudem kündigte sie an, auch weitere Videos zu dem Thema zu veröffentlichen. Ilg sei es vor allem wichtig, „allgemein in dieser Gesellschaft mal über Grenzen zu sprechen“. Hierzu wolle sie ihre Follower und Kritiker ernst nehmen und auch versuchen, die Kritik zu verstehen.

Zudem führt sie in dem Video an, dass es wichtig sei, für gewisse Themen ein Bewusstsein zu schaffen, was aber nicht dazu führen dürfe, „dass unsere Gesellschaft übersensibilisiert wird“. Weiter gibt sie als Vergleich für die Übersensibilisierung Witze über Menschen mit Behinderungen an. Sie habe oft das Argument gelesen, dass an K.o.-Tropfen Menschen sterben können. „Es gibt so viele Behinderungen, an denen Menschen früher sterben. Ich habe viele Comedians erlebt, die darüber Witze gemacht haben, auch welche, die selbst keine Behinderungen haben. Die haben nicht solche Shitstorms abbekommen, da ist für viele eine andere Grenze, weil sie keine persönliche Erfahrung damit gemacht haben.“, so Ilg im Video.

View this post on Instagram A post shared by Joyce Ilg (@joyceilg)

Sie ist auch der Ansicht, Humor sollte „alles dürfen“, denn schließlich sei es schwierig genaue Grenzen zu ziehen. Künftig wolle Ilg noch mehr in der Öffentlichkeit über Humor debattieren und hoffe auf eine positive Rückmeldung zu ihrer Stellungnahme.

Die Reaktionen auf dem Video waren allerdings durchwachsen. So befürwortete zum Beispiel Jan-Marten, der DSDS-Gewinner von 2021, Ilgs Herangehensweise an das Thema und schreibt unter dem Posting: „Super Statement und lass dich nicht unter kriegen.“ Auch Marc Rene Lochmann kommentierte: „Keiner hätte sowas besser ausdrücken können als du.“

Aber es hagelte auch wieder Kritik für die 38-Jährige. Eine Userin schrieb: „Mein Humor hat auch wenig Grenzen. Aber was du hier als Gag beschreibst, war halt einfach kein Gag. [...]“ und ein anderer kritisiert das vermeintliche Unverständnis der Webvideoproduzentin. „Es ist einfach um den heissen Brei gelabert und du verstehst die Problematik immer noch nicht. [...]“, schrieb eine andere Instagram-Nutzerin.

Joyce Ilgs Video wurde bisher mehr als 115.000 Mal gesehen.

