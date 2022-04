44-Milliarden-Dollar-Deal : Elon Musk übernimmt Twitter

Düsseldorf Das Management schien zuerst nichts von Verhandlungen mit dem Großinvestor zu halten. Doch das Blatt hat sich gewendet. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit dem Tesla-Boss auf einen Deal verständigt hat.

Elon Musk übernimmt Twitter für 44 Milliarden Dollar. Das gab der US-Kurznachrichtendienst am Montag bekannt. Die Kaufverhandlungen waren erst in der Nacht zu Montag gestartet. Die Twitter-Aktionäre erhalten demnach 54,20 Dollar je Aktie. Die Twitter-Aktie legte sechs Prozent zu. Musk hat bereits angekündigt, den US-Konzern von der Börse nehmen zu wollen.

Börsenwert Am Aktienmarkt wurde der Kurznachrichtendienst demnach mit etwa 36,2 Milliarden Euro (knapp 39 Milliarden Dollar) bewertet.

Aktienkurs Der Twitter-Kurs lag am Montagnachmittag bei 47,49 Euro (51,06 Dollar). Das Kursplus für das Papier betrug rund 4,7 Prozent.

Die Twitter-Spitze und Musk hatten dennoch Gespräche miteinander aufgenommen, und es gab offenbar keinen weiteren Bieter, der Musk gegen Zahlung einer Auflösungsgebühr ausbooten konnte. Noch in dieser Woche könne der Deal festgezurrt werden, hatten zunächst das „Wall Street Journal“ und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Am Montagnachmittag hieß es dann, es könne noch am selben Tag eine offizielle Entscheidung geben.