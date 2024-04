„Fiesta y Ruido“ Die Toten Hosen kündigen neues Live-Album an

Die Toten Hosen haben ein neues Live-Album angekündigt. „Fiesta y Ruido“ soll am 21. Juni erscheinen. Es dokumentiert Konzerte, die die Gruppe 2022 in Buenos Aires und Tandil gegeben hat. Mit den beiden Shows gedachten die Düsseldorfer ihres ersten Konzerts in Argentienien am 11. September 1992. Damals begann eine Liebesbeziehung, die bis heute anhält und immer intensiver wird.