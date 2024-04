„Let’s Dance“-Star meldet sich bei Insta Renata Lusin in Sorge – wenn das Zungenbändchen beim Stillen stört

Anruf bei Ute Voss, Stillberaterin am Helios-Klinikum in Krefeld. Sie hat solche Fälle schon etliche Male erlebt. „Wir gucken uns ja jedes Neugeborene an, und wir gucken in den Mund. Wir haben alle ein Zungenbändchen, mal straff, mal weniger straff. Aktiv werden muss man, wenn das Kind die Zunge nicht gut mobilieren kann, wenn sich die Zungenspitze einkerbt, wie in Herzchenform, oder wenn die Zunge über die Unterkieferleiste nicht hinauskommt.“ Die Milchgänge kommen, sagt Voss, „sternförmig aus dem Drüsengewebe und enden in der Brustwarzenspitze. Dann nimmt das Baby ganz viel Gewebe des Brustwarzenvorhofs in den Mund, die Zunge schiebt sich dann unter diesen Vorhof, sie macht eine wellenförmige Bewegung und melkt die Milchgänge aus. Es ist nicht nur das Vakuum des Saugens – die Ausstreichbewegung der Zunge ist ebenso wichtig.“