Queen Elizabeth II., König Felipe und Co. : So reich ist der Adel in Europa

Foto: dpa/Harald Tittel 11 Bilder So reich ist Europas Adel

Düsseldorf Erstmals gewährt König Felipe VI. von Spanien einen Einblick in seine privaten Finanzen. Eine Maßnahme der Transparenz: Mit der Offenlegung hofft er das Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger in das Königshaus zu stärken. Wie viel Geld König Felipe besitzt und auf was für ein Vermögen die anderen europäischen Royals kommen, sehen Sie hier.

Knapp 2,6 Millionen Euro. So viel besitzt König Felipe VI. von Spanien an Privatvermögen. Doch im Vergleich zu anderen Adeligen in Europa, wie der britischen Königin Elizabeth oder Fürst Albert II. von Monaco sind das fast „Peanuts“. Die reichsten Royals Europas im Überblick.

Auf den ersten Platz schafft es Großherzog Henri von Luxemburg. Er kommt Schätzungen zufolge auf ein Vermögen von 3,3 Milliarden Euro und gilt damit als reichster europäischer Royal. Henri konnte sein Vermögen unter anderem durch Grundbesitz aufbauen.

Dahinter folgt auf dem zweiten Platz ein weiterer Adeliger aus einem kleinen Land: Fürst Hans-Adam II von und zu Liechtenstein. Er ist im Vergleich zu den restlichen Royals auf der Liste eher unbekannt, gehört mit einem Vermögen von ca. 2,3 Milliarden Euro trotzdem zu den reichsten europäischen Adeligen.

Nicht ganz auf die Milliarde kommt Fürst Albert II. von Monaco. Er besitzt schätzungsweise ein Vermögen von 830 Millionen Euro. An sein Geld kam der 64-Jährige vor allem durch Anteile am Casino von Monte Carlo. Zudem besitzt er viele Immobilien sowie eine große Kunstsammlung.

Nicht in die Top 3 der reichsten europäischen Adeligen schafft es die britische Königin Elizabeth II. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes besitzt sie ein Vermögen von mehr als 410 Millionen Euro, dazu werden auch das Balmoral Castle in Schottland, Sandringham Palace und dir britischen Kronjuwelen gezählt. Mit etwas Abstand folgt ihr König Willem-Alexander der Niederlande. Laut dem Portal „Royal Central“ soll das Vermögen der niederländischen Königsfamilie zwischen 128 und 190 Millionen Euro liegen.

Noch mehr reiche Royals aus Europa sehen Sie in der Bilderstrecke.

(joko)