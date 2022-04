Für rund 980.000 Euro : Ruth Maria Kubitschek verkauft ihren „Garten der Aphrodite“

Zürich Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek verkauft ihre Wohnung mit dem berühmten „Garten der Aphrodite“ in Fruthwilen am Bodensee im Schweizer Kanton Thurgau. Neben dem Verkaufpreis von 980.000 Euro habe das Objekt vor allem einen ideellen Wert.

„Ich bin 90 Jahre alt und schaffe das nicht mehr. Der Garten muss in neue Hände übergehen, die ihn bearbeiten können“, zitierte das „St. Galler Tagblatt“ Kubitschek, die im deutschen Fernsehen in Kultserien wie „Monaco Franze“, „Kir Royal“ und „Das Erbe der Guldenburgs“ glänzte. Sie sei in ihre Wohnung nach Ascona im Tessin gezogen.